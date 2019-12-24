В Крыму призвали ЕС порадоваться Крымскому мосту

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что Евросоюзу пора прекратить вести политическую игру вокруг строительства моста через Керченский пролив и отойти от политики двойных стандартов.

Он подчеркнул, что строительство моста через Керченский пролив стало историческим событием, которое нужно признать. "Есть примеры, когда европейцы радовались подобным инфраструктурным прорывам (строительство Эресуннского моста между Данией и Швецией), а сегодня они почему-то сожалеют. Все это политика двойных стандартов. Сложно такие прорывные вещи, как строительство моста, оценивать со знаком минус, поэтому заявление ЕС продиктовано не иначе, как злым умыслом", - приводит РИА Новости слова Бобкова.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин официально открыл пассажирское железнодорожное сообщение. После этого на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилось заявление о том, что открытие железнодорожного сообщения "является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России".