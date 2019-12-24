Президенту Азербайджана - 58

Сегодня отмечает 58-й день рождения президент Азербайджана Ильхам Алиев.

С праздником главу государства поздравил президент России Владимир Путин. "Под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими странами", - заявил российский лидер.

"Искренне дорожу доверием и взаимопониманием, сложившимся между нами. Рассчитываю на продолжение плодотворной совместной работы на благо народов России и Азербайджана", - подчеркнул Путин.

"Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Прошу передать сердечный привет Вашей семье", - заключил президент РФ.

С поздравлением к президенту обратилась первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, соответствующее сообщение она написала на своей странице в Instagram. "Искренне поздравляю президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева с Днем рождения! Его личные качества, знания, настойчивость, непоколебимая воля, смелость, целеустремленность ведут Азербайджан к новым победам и достижениям. Его сила духа, неиссякаемая энергия и доброта - достойный пример для каждого из нас", - отметила Мехрибан Алиева.

"В этот знаменательный день желаю нашему президенту крепкого здоровья, долгих лет жизни и прекрасного настроения! Пусть любовь и вера азербайджанского народа, являющиеся источником его силы, будут залогом его дальнейших успехов!" - пожелала первый вице-президент.

Председатель КНР Си Цзиньпинь в своем поздравлении подчеркнул, что в последние годы отношения между Баку и Пекином развиваются с высокой динамикой, расширяется сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь". "В ходе встречи, проведенной с Вами в преддверии состоявшегося в апреле текущего года Второго форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь", мы достигли важных договоренностей по нашим двусторонним связям и вопросам, представляющим взаимный интерес", - напомнил глава КНР.

"Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и желаю, чтобы нашими совместными усилиями отношения дружбы и сотрудничества вышли на новый этап на благо наших народов. Желаю Вам здоровья и успехов в делах", - сказано в поздравлении.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев в поздравительном послании обратил внимание на большой вклад Ильхама Алиева в развитие дружественных и партнерских отношений РФ и Азербайджана. "При Вашем неизменном внимании укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, науке, культуре и других сферах", - указал он.

"Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодного сотрудничества, продвижение новых инициатив и программ в полной мере отвечают интересам России и Азербайджана. Желаем Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности", - обратился премьер-министр РФ.

Спикер Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко заявила, что Ильхама Алиева "знают как опытного государственного деятеля, работающего на благо своего народа". "Под Вашим руководством Азербайджан добился впечатляющих достижений в социально-экономическом развитии, уверенно продвигается по пути прогресса и созидания", - говорится в ее поздравлении.

"Видим в Вас большого друга России, продолжателя курса на укрепление нашего стратегического партнерства, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе и по парламентской линии. Позвольте пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, успехов в работе на высшем государственном посту, крепкого здоровья и благополучия", - заключила председатель верхней палаты российского парламента.

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев обратил внимание, что плодотворный труд Ильхама Алиева на благо Азербайджана, его деловые и личные качества, умение эффективно решать сложные задачи снискали ему заслуженное общественное признание и авторитет.

"В родном Азербайджане и далеко за его пределами Вас знают как компетентного и ответственного лидера, умеющего определять приоритетные направления социально-экономической политики страны, отдающего все свои знания и опыт реализации широкомасштабных программ, направленных на процветания Азербайджанской Республики и повышение благосостояния ее населения", - говорится в послании Лебедева.

"Пользуясь столь приятным случаем, выражаю искреннюю признательность за Ваше неизменное внимание к интеграционным процессам на пространстве СНГ. Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей многогранной государственной деятельности", - сказал он.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обратился к Ильхаму Алиеву с "сердечными поздравлениями и самыми добрыми пожеланиями". "Отрадно отметить, что под Вашим мудрым руководством братский Азербайджан уверенно достигает больших успехов в социально-экономическом развитии и последовательно укрепляет свой авторитет на международной арене", - отметил глава государства.

"Я с большой теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу, состоявшуюся в рамках XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения. Тогда, в ходе открытых и доверительных переговоров, были еще раз подтверждены обоюдное стремление и готовность к дальнейшему развитию туркмено-азербайджанской дружбы и сотрудничества. Твердо убежден, что совместными усилиями братские отношения между нашими странами и далее будут укрепляться на благо наших народов", - заявил Гурбангулы Бердымухамедов.

"Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, а также новых успехов во всех Ваших начинаниях и устремлениях во благо братского народа Азербайджанской Республики", - заключил он.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в поздравлении сказал, что под руководством Ильхама Алиева Азербайджан "совершает решительные шаги на пути к развитию".

"Я верю, что при Вашем содействии дружеские и братские отношения между нашими странами внесут большой вклад в развитие благополучия наших народов в дальнейшем. С теплотой вспоминаю нашу встречу 14 октября 2019 года в городе Баку и жду Вас с визитом в Кыргызскую Республику. Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в государственных делах, а братскому народу Азербайджана - мира и процветания", - обратился глава государства.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал Ильхаму Алиеву "крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности на благо дальнейшего процветания братского азербайджанского народа".

"Под Вашим руководством дружественный Азербайджан сегодня уверенно продвигается вперед по пути социально-экономического развития, претворяя в жизнь важные преобразования, направленные на неуклонное повышение благосостояния народа. Ваша мудрая политика на посту главы Азербайджанской Республики также является ключевым фактором последовательного укрепления ее авторитета на международной арене", - отметил он.

"Убежден, что сложившийся между нами тесный доверительный политический диалог будет и впредь способствовать всестороннему развитию и углублению таджикско-азербайджанских отношений дружбы, взаимоуважения и сотрудничества в русле коренных интересов наших народов", - заявил президент Таджикистана.

Глава Дагестана Владимир Васильев в поздравительном послании напомнил, что "своей мудростью и волей" Ильхам Алиев сделал "выдающийся вклад в строительство сильного и процветающего Азербайджанского государства", став признанным лидером народа и оправдав его высокое доверие.

"Вы многое сделали для укрепления авторитета Азербайджанской Республики в мире, способствовали дальнейшему развитию исторически сложившихся дружественных связей с Россией, расширению диалога и взаимного уважения между нашими братскими народами. Примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания крепкого здоровья и новых успехов в созидательном труде, мира, благополучия и процветания азербайджанскому народу", - обратился он.

Председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов подчеркнул, что "талант руководителя, политическая мудрость и дальновидность, беззаветное служение своей стране и истинные лидерские качества" президента "способствуют впечатляющим успехам Азербайджана". "Вы достойно продолжаете славные дела Вашего отца, великого сына и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиевича Алиева. Под Вашим руководством Азербайджанская Республика уверенно идет по пути социально-экономических преобразований, направленных на повышение благосостояния граждан", - отметил Шихсаидов.

"Дагестанцы признательны Вам за постоянное внимание к вопросам развития братских отношений между нашими народами. Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья и благополучия, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях на благо Азербайджанской Республики", - говорится в послании председателя Народного собрания Дагестана.