Су-57 потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре

Истребитель пятого поколения Су-57 разбился в Хабаровском крае, об этом рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

Таким образом в ОАК подтвердили полученные сегодня утром от представителя силовых структур сведения о крушении Т-50 (Су-57) под Комсомольском-на-Амуре, сообщалось, что воздушное судно принадлежит не военным, а заводу-изготовителю.

В корпорации уточнили, что ЧП случилось в ходе испытательного полета в 111 км от аэродрома базирования.

"Система катапультирования сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив", - цитирует сообщение ОАК РИА Новости.

На земле жертв и разрушений также нет.

Причины крушения установит создаваемая комиссия.

Представитель силовых структур заявил, что на данный момент рассматриваются две основные версии крушения - "неисправность и ошибка пилотирования".