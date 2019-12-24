Су-57 потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре
Истребитель пятого поколения Су-57 разбился в Хабаровском крае, об этом рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
Таким образом в ОАК подтвердили полученные сегодня утром от представителя силовых структур сведения о крушении Т-50 (Су-57) под Комсомольском-на-Амуре, сообщалось, что воздушное судно принадлежит не военным, а заводу-изготовителю.
В корпорации уточнили, что ЧП случилось в ходе испытательного полета в 111 км от аэродрома базирования.
"Система катапультирования сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив", - цитирует сообщение ОАК РИА Новости.
На земле жертв и разрушений также нет.
Причины крушения установит создаваемая комиссия.
Представитель силовых структур заявил, что на данный момент рассматриваются две основные версии крушения - "неисправность и ошибка пилотирования".
Вестник Кавказа
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