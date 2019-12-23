ООН призвала немедленно остановить боевые действия в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен эскалацией ситуации на северо-западе Сирии и призывает к немедленному прекращению боевых действий. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсека беспокоят масштабы военной операции и сообщения о нападениях на маршруты эвакуации, по которым гражданские лица пытаются покинуть север страны.

"Генеральный секретарь напоминает всем сторонам об их обязательствах защищать гражданское население и обеспечивать свободу передвижения", - цитирует Дюжаррика РИА Новости.