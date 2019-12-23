Кадыров недоволен, как болельщики "Ахмата" поддерживают команду

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уже несколько месяцев не приходит на домашние матчи футбольного клуба "Ахмат", поскольку чеченские болельщики не умеют поддерживать свою команду.

"Не посещаю домашние матчи футбольного клуба "Ахмат", потому что мне бывает очень обидно, когда я вижу наших болельщиков. Они так болеют, как будто я их заставляю, не поддерживают", - подчеркнул руководитель республики.

По словам Кадырова, даже когда он смотри футбол дома, то делает это стоя, волнуется и переживает. "Молодые пацаны не просто приехали. Мы отправили за ними автобусы, создали все условия. Не болеют, как надо", - цитирует его "Спорт-Экспресс".

Напомним, после 19 туров "Ахмат" с 19 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.