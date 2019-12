Актобе пускают по ветру

Совместное итало-американское предприятие запустило первую ветряную электростанцию в Актобе, западном регионе Казахстана, который граничит с Россией, пишет Caspian News в материале Eni, General Electric Help Kazakhstan Diversify Its Energy Mix With Renewables. Производящий ежегодно около 200 гигаватт/час электроэнергии завод Badamsha оснащен экологически чистыми современными технологиями.

Badamsha мощностью 48 мегаватт состоит из 13 ветряных турбин, которые преобразуют кинетическую энергию ветра в электрическую энергию, которой достаточно для обеспечения электроэнергией небольшого города с населением 20 тысяч человек. Нур-Султан выделили 1000 акров земли для строительства завода размером 757 футбольных полей. Коммерческое производство энергии на ветряной электростанции начнется в следующем феврале.

Завод был построен благодаря соглашению на сумму $100 млн, подписанному в прошлом году между правительством Казахстана и Arm Wind – корпорацией, основанной итальянской многонациональной нефтегазовой компанией Eni и американским промышленным гигантом General Electric (GE). Ранее в этом году Arm Wind выиграла аукцион на строительство другой ветряной электростанции в Актобе, Badamsha-2, которая будет иметь ту же мощность, что и недавно запущенный объект.

Ожидается, что Badamsha и Badamsha-2 помогут сократить выбросы углерода до 172400 тонн и 172600 тонн соответственно. Строительство второго завода обойдется примерно в $90 млн. Представители Arm Wind работают над тем, чтобы определить удобное местоположение для нового объекта.

"Этот проект очень важен для нас. Казахстан является третьей страной в мире, в которую инвестирует Eni, - сказал менеджер по реализации проектов в Eni Джованни Бехеруччи. - Пока все наши инвестиции будут сосредоточены в Актюбинской области".

Это не первый проект Eni в Казахстане. Итальянская компания присутствует в странах Центральной Азии с 1992 года и отвечает за разведку месторождений нефти и газа Карачаганак (29,25%) и Кашаган. С 1992 года инвестиции Eni в Казахстан превысили $15 млрд. Деятельность GE в Казахстане варьируется от транспортировки и предоставления логистических услуг до разработки нефтегазовых месторождений, водоочистки и сферы здравоохранения.

Казахстанские чиновники надеются, что завод поможет развитию возобновляемых источников энергии в стране. Население Казахстана составляет почти 19 миллионов человек, что является высоким для Центральной Азии. Казахстан пообещал сократить выбросы углерода до 30% к 2050 году в соответствии с Киотским протоколом, который вступил в силу в 2009 году. Страна пытается перейти на "зеленую" экономику, несмотря на огромные запасы ископаемого топлива, и полна решимости вырабатывать 10% электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году; и по крайней мере 50% к середине века.

По данным Европейского банка реконструкции и развития, степная география Казахстана делает его пригодным для развития ветроэнергетики. На половине территории страны отмечается средняя скорость ветра 4-6 метров в секунду, что идеально подходит для выработки энергии. Наиболее перспективные, с этой точки зрения, северные и центральные районы, а также регион Каспийского моря.