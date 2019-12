"За тобой смотрят" на Ближнем Востоке

44% водителей-родителей, опрошенных по всему Ближнему Востоку, признались в нарушении правил дорожного движения, при этом 18% заявили, что они нарушают правила дорожного движения, если вокруг нет камер. Как пишет Gulf News в материале Survey reveals almost 50 per cent of parents in the Middle East admit to breaking the law while driving, 16% признались в опасном вождении при отсутствии контроля, и 10% при отсутствии полицейских патрулей на пути. Почти половина всех респондентов (43%) заявили, что они чаще всего нарушают правила дорожного движения, когда спешат, а 40% признались, что звонили по телефону или проверяли социальные сети, когда в машине были дети.

Опрос, проведенный Infiniti Middle East, стал частью новой крупной кампании по повышению безопасности дорожного движения, пропагандирующей безопасность детей в транспортных средствах. Кампания, получившая название "За тобой смотрят", проливает свет на поведение родителей на дороге и их влияние на детей. Она тесно связана со стратегией безопасности дорожного движения в Дубае, направленной на сокращение смертности на дорогах в полтора раза на 100 тысяч человек к 2021 году.

Стратегия основана на четырех основных положения: улучшение навыков вождения; осмотр транспортных средств на предмет соответствия правилам безопасности дорожного движения; проверка истории нарушений автомобилистов; кампания по информированию о правилах дорожного движения. Кампания по информированию о дорожном движении в школах направлена на обучение детей и подростков, желающих в будущем стать водителями.

"За эти годы было разработано несколько проектов, планов и инициатив по повышению безопасности дорожного движения и повышения осведомленности о правилах дорожного движения в Дубае, - заявил Дима Хуссейн, старший менеджер по осведомленности о правилах дорожного движения Департамента дорожного движения и управления транспорта. - Мы очень рады поддержать кампанию "За тобой смотрят", которую проводит компания Infiniti и которая напрямую затрагивает одну из самых важных групп на дорогах - семьи. Мы рассчитываем на сотрудничество с партнерами по всему частному сектору в целях повышения уровня безопасности дорожного движения, чтобы превратить ОАЭ в число ведущих стран по безопасности дорожного движения во всем мире".

Управляющий директор Infiniti на Ближнем Востоке Маркус Лайте добавил: "Безопасность дорожного движения всегда была одним из основных приоритетов инженерных разработок Infiniti, и мы разработали ряд передовых технологий для обеспечения безопасности водителей. Кампания по безопасности дорожного движения "За вами смотрят" нацелена на то, чтобы семьи уделяли больше внимания безопасному вождению, особенно, когда в машинах есть дети. Результаты опроса должны напомнить родителям о том, что их плохое поведение на дороге не остается незамеченным и фактически может привести к тому, что в будущем им могут подражать их же дети".