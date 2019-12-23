Лейла Алиева приняла участие в премьере спектакля "Клятва"

В Баку прошла премьера спектакля "Клятва", поставленного по мотивам "Скупого" Жан-Батиста Мольера театром "АСА" при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения.

На премьере спектакля, состоявшейся в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре, присутствовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

До начала спектакля Лейла Алиева ознакомилась с новой книгой "Свет, побеждающий тьму", в которую включены стихотворения слабовидящих лиц, подготовленной в рамках сотрудничества Минтруда и Общественного объединения "Региональное правовое и экономическое просвещение". Она встретилась с людьми с ограниченными возможностями зрения, стихи которых опубликованы в книге. Лейле Алиевой также были представлены проекты "Говорящая книга" и "Говорящий цвет", реализованные в целях поддержки интеграции в общество лиц с ограниченными возможностями зрения, и диск с песнями в их исполнении. Талантливая ханенде Нармин Алиева с ограниченными возможностями зрения исполнила песню "Глазами моей души", сочиненную композитором Нураной Джаббарлы на основе стихотворения Лейлы Алиевой, посвященного людям с ограниченными возможностями зрения, при поддержке министерства. Лейла Алиева пожелала лицам с ограниченными возможностями зрения новых творческих успехов, сфотографировалась с ними на память.

На презентации книги глава Минтруда Сахиль Бабаев отметил, что увеличение возможностей реабилитации и интеграции в общество лиц с инвалидностью является важной составной частью успешной социальной политики президента Ильхама Алиева. Он сказал, что в реализации политики, проводимой в этой сфере, окружении заботой лиц с инвалидностью, молодежи и детей с ограниченными возможностями здоровья важную роль играют благородные проекты и инициативы первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, вносящего ценный вклад в признание в обществе способностей лиц с инвалидностью, Лейла Алиева всегда с особой заботой относится к людям этой категории, вопросам их социальной реабилитации и общественной интеграции. Лейла Алиева часто посещает социальные учреждения, всегда встречается с их жителями, оказывает поддержку мерам по повышению внимания и заботы об этих людях, а также работе по признанию в обществе их творческого потенциала.

Министр поведал, что в рамках сотрудничества Министерства труда и социальной защиты населения с театром "АСА", являющимся первым инклюзивным театром в Азербайджане, еще в декабре прошлого года прошла успешная премьера спектакля "Синяя птица", а в октябре этого года - антрепризы "Насими", ставшего вкладом в "Год Насими". В то же время, как проект министерства в декабре прошлого года была представлена 278-страничная книга-альбом "Инвалидность - не дефект", изданная на азербайджанском и английском языках, как первое издание, повествующее о талантливых жителях социальных учреждений, образцах их творчества. Издание книги "Свет, побеждающий тьму", состоящей из стихов лиц с ограниченными возможностями зрения, также является очередным проектом в этой сфере. В книге опубликованы до ста стихотворений 18 поэтов с ограниченными возможностями зрения. Цель подготовки и издания книги - поддержка и популяризация в обществе творчества лиц с ограниченными возможностями зрения, стимуляции их на будущие успехи. Министерство также окажет поддержку в издании сборника рассказов лиц с ограниченными возможностями зрения, как очередному проекту.

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Ганира Пашаева отметила значение проектов, реализуемых в целях поддержки интеграции в общество лиц с ограниченными возможностями зрения, их творческого потенциала и будущих успехов.

Спектакль "Клятва" был с интересом встречен зрителями. Из 14 актеров, задействованных в спектакле, режиссером-постановщиком которого является Нихад Гуламзаде, музыкальным оформителем Ниджат Гулам, сценографом и костюмером - Виктория Лерман, девять - лица с инвалидностью.

Спектакль стал совершенно новой трактовкой комедии "Скупой". В сценическом произведении на первый план выносятся не отвратительные личные качества и жадность главного героя комедии Гарпагона, а во многом - случаи, когда люди в отношениях друг с другом во главу угла ставят корыстные интересы, личные амбиции. Драматическая комедия "Клятва, поставленная в современном стиле и продолжающаяся в течение часа, с начала и до конца держит зрителя в напряжении, побуждает его к раздумьям.