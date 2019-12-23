Клад из 10 тыс древних монет нашли строители в Кракове

В Кракове (Польша) строители обнаружили в подвале здания 10 тыс старинных монет, стоимость которых достигает 400 тыс фунтов стерлингов (32,4 млн рублей), пишет Daily Mail.

Строители проводили реновацию здания, 200 лет назад принадлежавшего монашескому ордену. В подвале они нашли медные монеты, созданные во времена короля Станислава Августа Понятовского в конце XVIII века. Клад лежал в льняных мешках, сгнивших от времени.

Монеты передали ученым из Археологического музея Кракова, которые установят, как сокровище попало в здание.