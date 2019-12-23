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"Россия 1" довела "Иронию судьбы" до Full HD

&quot;Россия 1&quot; довела &quot;Иронию судьбы&quot; до Full HD

Россияне впервые смогут посмотреть отреставрированную версию легендарной киноленты Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.

Реставрацию провел телеканал "Россия 1", на котором и будет показан обновленный фильм.

Новая версия "будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями", приводит сообщение пресс-службы телеканала РБК.

Дата и время показа "Иронии судьбы" пока не определены, но телепрограмма скоро будет опубликована, заверил представитель канала.

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