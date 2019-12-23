Арашуковы отказались сидеть вместе с террористами - СМИ

Отец и сын Арашуковы не желают сидеть в одной камере с обвиняемыми в терроризме, - рассказали они членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы, сообщает газета "Известия".

Бывший советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков и его сын, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков опасаются своих сокамерников, - передает "АиФ-Ставрополье".

Похоже, за время пребывания за решеткой у Рауфа и Рауля Арашуковых задержали 30 января. Позднее их арестовали и отправили в СИЗО. С бывшего сенатора Рауфа Арашукова, первый из которых обвинен в причастности к убийствам зампредседателя общественного движения "Адыгэ Хасэ" в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а второй – за хищения газа у компании "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей, накопилось много жалоб на условия их содержания: так, экс-сенатор пожаловался на то, что не может покупать в тюремном ларьке нужное количество воды - более 30 бутылок воды объемом полтора литра.

Администрация следственного изолятора "Лефортово", где содержатся Арашуковы, объяснила, что вода в кранах камер пригодна для питья, а ограничения обусловлены внутренним распорядком, согласно которому вес вещей и продуктов питания в камере не может превышать 50 кг.