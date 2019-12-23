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Гимн России перепутали перед матчем КХЛ в Швейцарии (ВИДЕО)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

Организаторы матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Салаватом Юлаевым" (Уфа) и "Ак Барсом" (Казань), проходящего в Давосе (Швейцария) в рамках проекта KHL World Games, по ошибке поставили старый гимн России перед началом встречи.

После гимна Швейцарии на арене прозвучала "Патриотическая песня" Михаила Глинки, действительно, бывшая гимном России, но только с 1991 по 2000 год. Зрители отреагировали на это свистом.

Затем российские болельщики исполнили актуальный гимн, текст которого написал Сергей Михалков, а музыку - Александр Александров, а капелла, пишет "Интерфакс".

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Вестник Кавказа

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