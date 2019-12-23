Дагестан определился с лучшими пляжами

Министерство туризма Дагестана подвело итоги первого регионального конкурса "Лучший пляж 2019". Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

"По итогам конкурса по оборудованию пляжа и мест отдыха населения на берегу Каспий санаторий "Каспий" признан лучшим в номинации "Лучший частный пляж – 2019", указано в сообщении. Руководство санатория получило диплом лауреата конкурса.

Также Ассоциация некоммерческих представительств и организаций Юга России признало санаторий "Каспий" лучшей площадкой НКО Юга России - 2019 года, по обмену лучшими практиками, обсуждению стратегии НКО по развитию социальных программ и проектов", - передает "АиФ Дагестан".