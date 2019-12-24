Главная » Новости

Черекский район обзавелся собственным автоклубом

Черекский район обзавелся собственным автоклубом

Многофункциональный мобильный комплекс был приобретен руководством Черекского района Кабардино-Балкарии в рамках реализации национального проекта "Культура".

В районной пресс-службе отметили, что это "настоящий концертный зал на колесах".

"В комплекте - сцена-трансформер с навесом, мультимедийное оборудование, проектор, световое и звуковое оснащение", - передает РИА "Кабардино-Балкария".

Отмечается, что благодаря новому приобретению, в населенных пунктах района будет проводиться больше праздничных мероприятий.

1060 просмотров



Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!