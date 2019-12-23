Отец взял к себе девочку, которую мать едва не выбросила в окно в Петербурге

Девочку 2018 года рождения, которую мать едва не выбросила из окна, а также ее старшего брата забрал их отец. Такое сообщение распространил аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.

По данным главного следственного управления по северной столице, утром 14 декабря женщина угрожала выбросить свою малолетнюю дочь из окна квартиры, держа ее на вытянутых руках над улицей. Она была задержана полицейскими, против нее было открыто уголовное дело по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

"Девочку 2018-го года рождения и ее 12-летнего брата, спасенных из квартиры на Караваевской улице, передали папе. С момента инцидента они находились в социальном отделении ДГБ№5", - цитирует сообщение РИА Новости.

В органах опеки уточнили, что семья не числилась на учете. После развода мать с детьми проживали отдельно от их отца. Узнав о ЧП, он решил взять к себе детей и посещал их в больнице, сегодня они отправились домой.

Мать детей госпитализирована в психиатрическую больницу.