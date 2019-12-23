Путин призвал ударить улитками по демографии

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу включения фермеров, разводящих улиток, в число сельхозтоваропроизводителей. Об этом зашла речь на встрече главы государства с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ в Адыгее.

В рамках мероприятия фермер из Подмосковья Сергей Балаев, планирующий разводить крокодилов, коз и улиток, попросил внести разведение последних в перечень видов сельхоздеятельности.

"Я согласен. Это же пищевой продукт. Почему бы нет, рыба туда входит, устрицы", - цитирует президента ТАСС.

Российский лидер добавил, что улитки "хороши и питательны". На это фермер уточнил, что они также являются афродизиаком. В ответ Путин в шутку выразил мнение, что разведение улиток помогло бы решить демографическую проблему.

"Слышали, мужики? Все на улиток", - призвал президент, обратив внимание на чудодейственное средство главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.