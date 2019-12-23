Крымский парк львов "Тайган" закрывают во второй раз

Крымский парк львов "Тайган" снова закроют на месяц из-за отсутствия вакцинации у хищников, - сообщил председатель государственного комитета ветеринарии республики Валерий Иванов.

"Сегодня Белогорский районный суд Крыма принял решение приостановить деятельность "Тайгана" на месяц. Причина - отсутствие вакцинации у животных", - сказал РИА Новости Иванов.

Ранее суд закрыл на месяц "Тайган" из-за просроченных и несертифицированных кормов для животных. Тогда директор "Тайгана" Олег Зубков назвал закрытие зверинца "заказным и неправомерным" решением властей, а причины - надуманными.