Погода в Москве побила 140-летний рекорд

Температура воздуха в Москве на базовой метеостанции на ВДНХ к 20:00 мск сегодня поднялась до 6,2 градусов выше ноля, поставив абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в российской столице. Об этом рассказали в московском метеобюро.

"Воздух в Москве к вечеру понедельника прогрелся до плюс 6,2 градусов, что на 0,3 градуса выше прежнего рекорда для 23 декабря, установленного в 2015 году", - цитирует синоптика "Интерфакс".

Он уточнил, что погода поставила уже третий температурный рекорд за текущую зиму: 18 декабря воздух прогрелся до рекордных плюс 5,6 градусов тепла, на следующий день - до плюс 6,5 градусов.

В общей сложности с начала месяца средняя температура оказалась выше нормы на 6,5 градусов, с начала года - на 2,7 градусов.

Завтра днем температура воздуха останется в районе плюс 4-6 градусов, так что может быть побит прежний рекорд для 24 декабря, установленный также в 2015 году - 5,6 градусов тепла.

По предварительным данным, минимум до конца нынешней недели при плюсовых дневных температурах прироста снежного покрова ждать не стоит.