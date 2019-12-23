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Ротенберг дал на Крымский мост 100-летнюю гарантию

Ротенберг дал на Крымский мост 100-летнюю гарантию

Крымский мост при правильной эксплуатации проработает 100 лет, - заверил сегодня на открытии пассажирского железнодорожного сообщения на участке владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг.

"Абсолютно надежная конструкция. Там работало много научно-исследовательских институтов, дали положительные характеристики", - сказал Ротенберг, чьи слова приводит РИА Новости со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".

"Гарантия 100 лет, мост простоит", - подчеркнул Ротенберг.

Напомним, президент России Владимир Путин сегодня официально открыл железнодорожное движение по 19-километровому Крымскому мосту. Президент проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.

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