В горах Сочи спасли московских туристов

Кубанские спасатели пришли на помощь московским туристам, застрявшим на высоте 2300 метров над уровнем моря в горах Сочи.

Девушка и двое молодых людей ушли в поход на хребет Ачишхо и были уверены, что знают дорогу, поскольку один из туристов уже бывал в этих местах. Однако путешественники не рассчитали свои силы и не учли погодные условия: ночью они оказались на горном хребте, с которого не смогли спуститься самостоятельно, и попросили помощи у спасателей, отправив им свои координаты, - передает портал Юга.ру.

Искали москвичей сотрудники краснополянского отряда "Кубань-СПАС" и Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Сначала обнаружили одного из членов тургруппы, и, двигаясь по хребту Греческому, нашли на скальном гребне второго парня и девушку.

Самыми сложными оказались первые 500 м спуска, поскольку туристы были обуты в кроссовки, что затрудняло движение. Спасателям пришлось вырубать ступени в жестком плотно слежавшемся снеге.

Молодых людей вывели к приюту Ачишхо лишь к 13:30 следующего дня, а затем на автомобиле доставили в Красную Поляну, - сообщили в пресс-службе Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС".