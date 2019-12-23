Россия - основной поставщик газа в Евросоюз

Поставки российского трубопроводного газа - основной источник газа для государств Евросоюза, на них приходится 45% всего газового импорта, сказано в опубликованном сегодня отчете Еврокомиссии (ЕК) о потреблении газа в ЕС в третьем квартале уходящего года.

Второе место занимают поставки газа из Норвегии, это 26%.

"В третьем квартале Украина оставалась основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа, на который пришлось около 43% всех поставок из РФ (примерно 17 млрд куб. м), что отражает снижение [доли украинского транзита] на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - цитирует отчет ТАСС.

В документе также говорится, что Россия выбралась на второе место по поставкам СПГ в страны Евросоюза.

Уточняется, что потребление газа в ЕС увеличилось на 7% в третьем квартале года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, достигнув 84 млрд кубометров, при этом собственное производство газа упало на 9% до 25 млрд кубометров.