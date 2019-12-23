Железную дорогу Геленджик – Сочи передвинут подальше от моря

Железную дорогу Сочи – Геленджик перенесут от Черноморского побережья.

Министр транспорта России Евгений Дитрих рассказал президенту России Владимиру Путину о планах реконструкции дорог на Кубани, и глава государства Путин обратил внимание на участок дороги от Геленджика до Сочи, поинтересовавшись у министра о том, какие работы там проходят. Дитрих рассказал, что на этом участке сложные условия, поскольку дорога идет в предгорье, и рассказал, что у тех, кто едет с севера к Крымскому мосту, будет возможность воспользоваться новой дорогой, - передает "АиФ-Юг".

Путин сказал, что европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья. Глава Минтранса заверил, что ведомство просчитает стоимость проекта с учетом стратегической задачи.