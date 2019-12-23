Спортивный кластер начал работу под Симферополем

Новый спортивный кластер начал работать в парке поселка городского типа Грэсовский под Симферополем. Любителей спорта ждут футбольное поле и поле для игры в мини-футбол, две волейбольные и баскетбольная площадки, а также роллердром.

По словам главы администрации города Елены Проценко, жители одобрили возведение объекта.

"Работы выполнены в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", - уточнила она.

В пресс-службе администрации Симферополя отметили, что благоустройство ранее заброшенной территории и строительство данного объекта крайне важно для повышения качества жизни местных жителей.