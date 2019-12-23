Поликлинику и несколько школ успеют достроить в Дагестане до конца года

В Дагестане до конца года ожидается ввод в эксплуатацию нескольких социальных объектов, сообщили в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ региона.

Ранее глава ведомства Малик Баглиев осмотрел готовящиеся к вводу социальные объекты. До конца года будут введены в эксплуатацию поликлиника на 200 посещений в смену со стационаром на 40 коек Республиканского онкодиспансера, блок-пристройка на 604 ученических места к общеобразовательной школе №26 города Махачкалы и школа на 300 ученических мест в селе Теречное Хасавюртовского района.

Строительная готовность поликлиники онкодиспансера и школ составляет более 95%.

Ход работ Баглиев проинспектировал лично, передает "РИА Дагестан".