Центр художественных промыслов открылся во Владикавказе

Во Владикавказе после капитального ремонта открылся Центр народных художественных промыслов. Об этом информирует пресс-служба главы и правительства республики.

В здании, расположенном на улице Мира, мастера смогут выставлять свои работы, продавать их и проводить мастер-классы. Планируется, что в будущем центр станет местом притяжения туристов.

"Мы хотим поддержать наших умельцев, создать благоприятные условия для возрождения национальных традиций, ведь художественные промыслы испокон веков были частью народного искусства", - сказал глава республики Вячеслав Битаров.