Цистерны с бензином горят в чеченской станице

Четыре цистерны с бензином пылают на автозаправке в станице Червленная (Шелковской район), сообщение о ЧП распространила пресс-служба МЧС России.

Площадь пожара составила 500 кв м, существовала угроза распространения пламени еще на две цистерны с бензином и газом.

"В 20.25 объявлена ликвидация открытого горения", - цитирует представителя чрезвычайного ведомства РИА Новости.

Он пояснил, что в 20.20 прошла пенная атака, благодаря ей огнеборцы сбили пламя.

В тушении участвуют 45 человек и 11 единиц техники.