Памирские предприниматели приехали в Москву

Предприниматели из города Хорог (Таджикистан), выигравшие конкурс "Идеи в копилку евразийского бизнеса" в рамках проекта "Деловая Евразия", совершают поездку в Москву с 23 по 26 декабря. Такое сообщение распространил Информационно-аналитический центр по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ им. М.В. Ломоносова.

"Основная задача поездки - ознакомить участников с передовыми практиками в области проектировании и инкубирования бизнес-идей", - сказано в нем.

Победители конкурса, Сочида Мардонаева и Рахимбек Рашидбеков, смогут представить свои бизнес-проекты в МГУ перед потенциальными инвесторами. В программу также входят встречи с представителями Международной ассоциации исламского бизнеса и региональной общественной организации "НУР", посещение Бизнес-инкубатора РЭУ имени Плеханова.

В среду 25 декабря на площадке МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол "Россия-Таджикистан: молодежь, инвестиции, развитие территории. Памирское измерение", в котором примут участие ведущие специалисты в области экономики, политологии, истории, представители бизнес-кругов России и Таджикистана. Они обсудят инвестиционный потенциал Таджикистана, межрегиональное взаимодействие между обеими странами, развитие молодежных бизнес-проектов и опыт реализации проекта "Деловая Евразия".

Проект "Деловая Евразия" реализуется Информационно-аналитическим центром МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве в рамках Программы развития ООН "Молодежь за бизнес и инновации" при поддержке посольства России в Таджикистане и правительства РФ. "Целями проекта являются оказание помощи начинающим предпринимателям из Таджикистана по созданию собственного бизнеса; общение между экспертами, начинающими предпринимателями и молодыми лидерами; подготовка и реализация совместных проектов, нацеленных на продвижение молодежного предпринимательства", - сказано в пресс-релизе.

В уходящем году "Деловая Евразия" проводилась в формате мастер-классов и тренингов для начинающих и действующих предпринимателей на территории Горно-Бадахшанской автономной области. Спикерами проекта стали ведущие российские эксперты в области проектирования, бизнесмены, коучи и преподаватели университетов России. В ходе мастер-классов эксперты рассматривали темы эффективного менеджмента: как управлять командой и как позиционировать себя руководителю, как найти источники финансирования для старта проекта и разработать понятный инвесторам бюджет, представили собственные успешные кейсы.

В ходе каждого из модулей мастер-классов участники не только изучили основы формирования бизнес-проекта, но и представили свои идеи перед конкурсным жюри. По итогам презентаций и конкурса "Идеи в копилку евразийского бизнеса" создатели наиболее интересных и перспективных проектов смогли поехать в Москву для презентации своих работ потенциальным инвесторам.