Спасатели Сочи вызволили водителя автомобиля, рухнувшего в обрыв

Кубанским спасателям сегодня пришлось поднимать из обрыва водителя легкового автомобиля, рухнувшего туда с трассы в Адлерском районе на дороге к селу Красная Воля, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и сорвался в обрыв. Выручать его прибыли спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России. Сначала они деблокировали из автомобиля 44-летнего местного жителя, после чего при помощи альпинистского снаряжения подняли его из обрыва и передали врачам скорой помощи, - передает портал Юга.ру.