Более 40% россиян стали жить хуже - опрос

Чуть меньше половины жителей России (43%) считают, что в уходящем году их уровень жизни ухудшился. Об этом говорят данные опроса "Левада-центра".

Об улучшении жизни заявили 13% участников опроса, прежним осталось положение у 43% респондентов, передает "Интерфакс".

Треть опрошенных - 35% - сказали, что для них самих и их семей уходящий год был труднее 2018-го, 14% россиян стало легче, еще 51% опрошенных никаких изменений не заметили.

Каждый десятый россиянин выразил уверенность, что в нынешнем году возможностей хорошо зарабатывать появилось больше, 42% опрошенных с этим не согласились, столько же респондентов не заметили ни позитивной, ни негативной динамики.

Опрос состоялся 12-18 декабря по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения, всего было опрошено 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России.