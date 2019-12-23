Кадыров рассказал, как в Чечне побороли безработицу

С 2007 по 2019 годы уровень безработицы в Чечне удалось снизить почти в 10 раз - до 8%, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"Безработица снижена до 8%. Когда мы начинали работать, она превышала 76%", - рассказал Кадыров, передает ТАСС.

Тем не менее, проблема безработицы по-прежнему остается одной из самых актуальных для региона, и для ее решения еще есть больше двух лет.

"Это самый сложный, серьезный вопрос. Если мы это решим, значит мы победили во всем", - добавил глава республики.

Кадыров отметил, что республика в текущем году добилась и других позитивных социально-экономических показателей. В частности, на 20,9% выросли объемы сельхозпродукции, инвестиций привлечено на 27,9% больше, чем в прошлом году.

Бюджет Чечни достиг 77,6 млрд рублей, а в 2007 году он составлял 7-8 млрд рублей. На 23,3% увеличился объем расходов бюджета. Построили и ввели жилья на 13,7% больше к уровню прошлого года, поток туристов вырос на 58% - достигнуты все запланированные показатели по национальным проектам, - заключил Рамзан Кадыров.