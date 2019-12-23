Эксперт рассказал, как проверить смертельность спиртного напитка

Проверить, не опасен ли крепкий алкогольный напиток, можно дома с помощью зажигалки, рассказал Агентству городских новостей "Москва" руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По его словам, надо налить немного напитка в столовую ложку и поджечь его зажигалкой. "Если пламя станет голубое, то значит там содержится этиловый спирт, а вот если пламя зеленое - это метиловый спирт, пить который категорически нельзя, и необходимо немедленно обратиться в полицию", - подчеркнул эксперт.

Шапкин добавил, что проверку лучше устраивать перед принятием спиртного и только если есть сомнения в его качестве. Он пояснил, что в нетрезвом состоянии подобные "эксперименты" с открытым огнем опасны.

Эксперт уточнил, что чаще всего в России фальсифицируют крепкий и дорогой алкоголь - элитные виски, коньяк, ром и водку, как правило, по цене от 1,5 тыс рублей. Шапкин отметил, что в кафе, баре и интернете стоит покупать алкоголь с опаской - зачастую именно там продают "паленые напитки".