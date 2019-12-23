Медведев о санкциях США против "Северного потока-2": катастрофы нет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал санкции США против российского газопровода "Северный поток-2".

По его словам, никто не сомневается, что "Северный поток-2" будет достроен, ведь "там совсем чуть-чуть осталось".

Более того, подчеркнул Медведев, в Вашингтоне также "прекрасно понимают, что все будет сделано", несмотря на все старания американской стороны.

Глава правительства РФ напомнил, что "Газпром" располагает альтернативными вариантами дальнейшей реализации проекта, пусть и, возможно, занимающими немного больше времени.

"Ничего страшного. Это все равно месяцы - месяц туда, месяц обратно; на несколько месяцев больше. Никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту", - цитирует премьера РИА Новости.