Путин объяснил, почему Чечня была средоточием бандформирований

Жить в Чечне, не состоя в вооруженном бандформировании, раньше было невозможно, и это - общая вина страны, - рассказал сегодня президент РФ Владимир Путин.

"Я помню, когда с первым президентом Чечни разговаривал, ну мы с ним много разговаривали, в том числе и о его участии в этих самых неформальных формированиях вооруженных. Он мне говорил: а в Чечне, говорит, раньше нужно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду, и у меня была своя банда, он говорил. Жить было по-другому невозможно", - поведал Путин на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий, передает РИА Новости.

"Но это не столько их, наверное, была вина, сколько наша общая вина, России, что довела до такого состояния", - добавил глава государства.