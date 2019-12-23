Где будет самое недорогое застолье на Новый год?

Самым экономичным будет застолье в Новый год в Ингушетии, дороже всего обойдется праздничный стол в Чукотском автономном округе. Соответствующее сообщение размещено на сайте Росстата.

Застолье на семью из четырех взрослых и ребенка в Ингушетии можно устроить на 3500,65 рублей, на Чукотке - за 9528,58 рублей.

"Наибольшее падение цен по сравнению с прошлым годом наблюдается в Республике Алтай (4,67%), Республике Северная Осетия – Алания (4,23%), Кировской области (2,42%)", - уточнили в Росстате.

В среднем по России праздничный стол можно накрыть на 6430,78 рублей, его стоимость с прошлого года подорожала на 2,74%.