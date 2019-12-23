Кадыров: я горжусь президентской оценкой деятельности отца

Глава Чечни Рамзан Кадыров гордится оценкой президента РФ Владимира Путина деятельности его отца - первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Если глава государства дает такую оценку, я горжусь этим как сын своего отца. Также оценка моей деятельности – это оценка деятельности пути Ахмата-Хаджи", - завил Кадыров, добавив, что этим должен гордиться весь чеченский народ, передает РИА Новости.

Кадыров напомнил, что в Чечне находились террористы из 51 страны, "хорошо обученные и вооруженные, прекрасно владевшие русским языком" и без поддержки федерального центра не удалось бы завершить начатый Ахматом Кадыровым путь, направленный на установление мира и правопорядка.

Напомним, в четверг на ежегодной большой пресс-конференции глава государства рассказал, что первый глава Чечни сам пришел к нему, чтобы выстроить отношения республики с Москвой, и погиб от рук террористов не только за Чечню, но и за Россию, а его сын Рамзан Кадыров "до сих пор подвергается значительной опасности в ежедневном режиме", лично принимая участие в разного рода боевых операциях, хотя Путин ему это запрещал.