Кадыров: мне не интересны должности вне республики

Главе Чечни Рамзану Кадырову не интересны должности вне региона и ему не поступало предложений занять какой-либо федеральный пост.

" Мне неинтересна ни одна должность вне республики, я хочу свою карьеру закончить у нас, в Чеченской Республике", - сказал Кадыров, цитирует его РИА Новости.

"Никогда в жизни ни с кем ни о чем таком я не договаривался, и не было предложений перевести меня на ту или иную должность. Это все говорят те люди, которые хотят как-нибудь обозначиться в прессе, за рейтингом гонятся", - добавил глава Чечни.