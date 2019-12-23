Федерация гимнастики Азербайджана подвела итоги года

Уходящий год стал для азербайджанской гимнастики насыщенным как различными турнирами, которые прошли в стране, так и успехами спортсменов. Итоги года Федерация гимнастики Азербайджана подвела на официальном сайте.

В этом году на Национальной арене гимнастики прошло восемь международных соревнований. Сезон стартовал с Кубков мира. В общей сложности более 1020 человек посетили Баку для участия в Кубках мира по прыжкам на батуте (февраль), спортивной (март) и художественной гимнастике (апрель).

В апреле также состоялся II Международный турнир по художественной гимнастике среди юниоров под названием AGF Junior Trophy, в заключительный день которого азербайджанская команда в групповых упражнениях завоевала "золото", и, гимнастки спели гимн страны вместе со зрителями. Видеозапись этого события набрала больше всего просмотров на страницах AGF в социальных сетях.

В мае впервые в Азербайджане прошел объединенный Чемпионат Европы по двум видам гимнастики, причем континентальное первенство по художественной гимнастике в стране состоялось уже в четвертый раз, а чемпионат Европы по аэробной гимнастике - впервые. Свыше 500 гимнастов участвовали в объединенном турнире.

Следующим мероприятием, проведенным на Национальной арене гимнастики, стали соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, на который собрались 170 спортсменов из 38 стран мира.

Самым крупномасштабным гимнастическим мероприятием, прошедшим в Баку в уходящем году, стал чемпионат мира по художественной гимнастике в сентябре, который носил лицензионный характер на Олимпиаду в Токио. В ЧМ, проведенном в Баку во второй раз, завоевали лицензии на Олимпийские игры азербайджанская команда в групповых упражнениях и Зохра Агамирова.

Еще две лицензии в Токио были завоеваны в спортивной гимнастике: Марина Некрасова и Иван Тихонов заработали лицензии на Олимпиаду, набрав достаточную сумму баллов в квалификации многоборья на чемпионате мира в Штутгарте (Германия). В сообщении обращается особое внимание на то, что лицензия Марины Некрасовой стала первой в истории женской спортивной гимнастики Азербайджана.

Азербайджанские юниоры и преюниоры также достигли успехов в соревнованиях, причем не только в Азербайджане, но и за рубежом.

Арзу Джалилова, которая с будущего года будет соревноваться в возрастной категории "взрослых", в этом году на I чемпионате мира среди юниорок, прошедшем в России, завоевала серебряную медаль за упражнения с мячом и "бронзу" со скакалкой.

Представитель спортивной гимнастики Самед Мамедли удостоился серебряной награды в рамках Европейского юношеского Олимпийского фестиваля за выступление на коне.

Азербайджанские акробаты возвратились с чемпионата Европы в городе Холон (Израиль) с полным комплектом медалей. Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов, выступавшие в мужской паре, завоевали "бронзу" в балансовом упражнении, "серебро" в многоборье и награду высшего достоинства в темповом упражнении.

На чемпионате мира по прыжкам на батуте среди возрастных групп, прошедшего в Японии, пре-юниор Магсуд Махсудов взял "золото" в индивидуальной программе, а в синхронной программе вместе с Гусейном Абдуллаевом заработал серебряную медаль. Юный тамблингист Алексей Караташов занял первое место в своей возрастной группе.

"Успехи наших юных гимнастов показывают, что развитие гимнастики в Азербайджане идет в правильно спланированном направлении. Эти достижения также являются показателем того, что у нас подрастает молодое поколение, имеющее потенциал в будущем достойно представить страну на чемпионатах Европы, мира, и, даже на Олимпийских играх. Спортсмены, которые запомнились своими выступлениями в этом году, выступят на чемпионатах мира и Европы в последующие годы", - сказано в сообщении AGF.

В уходящем году азербайджанские гимнасты, выступившие в возрастной категории "взрослых", также завоевали множество медалей. Помимо медалей, завоеванных на Кубках мира и международных турнирах, в AGF отметили две серебряные медали Зохры Агамировой, "золото" Марины Некрасовой на Всемирной летней Универсиаде в Италии, две серебряные и бронзовую медали акробатов в составе смешанной пары - Абдулла Аль-Мяшайхи и Рухидиль Гурбанлы - на II Европейских играх в Беларуси, а также две бронзовые медали, завоеванные ими на чемпионате Европы в Израиле.

Азербайджанские аэробные гимнасты, показав великолепное выступление в программе "аэродэнс", заняли первое место на чемпионате Европы в Баку.

В общей сложности в уходящем году азербайджанские гимнасты завоевали 104 медали: 32 золотые, 33 серебряные и 39 бронзовых.

Наряду с успехами азербайджанских гимнастов, в AGF также обратили внимание на деятельность тренеров и судей, которых часто приглашают на различные мероприятия Международной федерации гимнастики (FIG) и других организаций, причем их деятельность всегда высоко оценивается. В этом году главный тренер сборной команды Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева была награждена дипломом "Заслуженного тренера" Международной федерации гимнастики. Судья международной категории по мужской и женской спортивной гимнастике Рза Алиев получил "Золотой диплом" Международной федерации гимнастики за "отличительную судейскую деятельность".

Европейский союз гимнастики и FIG также в этом году пригласили азербайджанских судей на II Европейские игры в Минске, на чемпионаты Европы и Мира для того, чтобы оценить выступления спортсменов.

В уходящем году AGF расширила сферу своей деятельности, сделав определенные шаги по развитию паркура, недавно включенного в список видов гимнастики, признанных FIG. Азербайджанские паркуристы впервые приняли участие в Кубке мира, еще один представитель страны прошел международные судейские курсы, успешно сдал экзамен и приобрел 3-ю судейскую категорию.

В этом году AGF организовала также тренерские и судейские курсы по различным видам гимнастики: тренерские курсы по мужской спортивной гимнастике (2-й уровень), по прыжкам на батуте (1-й уровень) и по аэробной гимнастике (2-й уровень) со стороны экспертов академии FIG, а также тренерские и судейские курсы по художественной гимнастике и TeamGym для местных специалистов.

Не случайно по итогам 2018 года деятельность Федерации гимнастики Азербайджана была высоко оценена FIG, и AGF снова заняла первое место в списке "Отличившихся федераций", как и годом ранее.

Мероприятия по гимнастике, организованные в Азербайджане, также были благоприятны для экономики страны. Так, гости, прибывшие в страну для участия в них, забронировали номера на более чем 11,5 тыс ночей в различных гостиницах Баку. Вывод о позитивном влиянии гимнастических турниров на экономику Азербайджана можно сделать, учитывая, что большинство этих номеров были двухместными, а также принимая во внимание средства, потраченные гостями на покупку продуктов, сувениров и подарков, посещение музеев и других достопримечательных мест.

Наряду с Баку продолжаются работы по развитию видов гимнастики и в регионах. В этом году еще в четырех регионах - в Ленкоране и Гахе (художественная гимнастика), Масаллы и Ширване (мужская спортивная гимнастика) - начали свою деятельность секции по различным видам гимнастики. Национальные соревнования также проводятся не только в Баку, но и в других городах. Например, в ноябре соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике, акробатической и аэробной гимнастике состоялись в Сумгаите.

Основной целью всех проделанных работ является массовое вовлечение населения в здоровый образ жизни, увеличение числа людей, разбирающихся в гимнастике, а также повышение активности родителей наравне с маленькими детьми и в целом лиц, относящихся ко всем возрастным категориям. Соревнования 1-ой Эстафеты AGF, где приняли участие члены национальных сборных команд по видам гимнастики, их родители, а также тренеры, можно отнести к мероприятиям именно такого рода.

В последние дни года Федерация гимнастики Азербайджана также объявила имена гимнастов, попавших в десятку лучших спортсменов. Ими стали пара в составе Абдуллы Аль-Мяшайхи и Рухидиль Гурбанлы (акробатическая гимнастика), Зохра Агамирова (художественная гимнастика), Арзу Джалилова (художественная гимнастика), пара в составе Даниэля Аббасова и Мурада Рафиева (акробатическая гимнастика), Марина Некрасова (женская спортивная гимнастика), группа "аэродэнс" (аэробная гимнастика), команда в групповых упражнениях (художественная гимнастика), Самед Мамедли (мужская спортивная гимнастика), Магсуд Махсудов (прыжки на батуте) и Никита Симонов (мужская спортивная гимнастика).

Наконец, 2019 год будет завершен традиционным Новогодним шоу, проводящимся уже на протяжении многих лет. В шоу "Волшебные приключения Тарика Гиммастера и его друзей" выступят члены сборных команд по видам гимнастики, тренеры и хореографы, будут использованы световые, звуковые и графические эффекты, а также специальные костюмы.

В целях дальнейшей популяризации и продвижения гимнастики в Азербайджане снимаются социальные видеоролики с участием сборных команд по видам гимнастики, реализуются социальные проекты, а также осуществляется сотрудничество с людьми с ограниченными возможностями. AGF продолжит работу в этом направлении и в следующем году, заверили в Федерации.