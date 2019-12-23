Путин расставил акценты в развитии сельского хозяйства и сельских территорий

Президент РФ Владимир Путин в рамках своего визита в Краснодарский край и Адыгею сегодня провел встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ в адыгском поселке Энеем.

Согласно утвержденной госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", ее объем финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, в том числе из федерального бюджета будет выделен 1 трлн рублей. Основные цели госпрограммы - сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%.

Глава государства высказался за создание условий для развития мелких семейных фермерских хозяйств и обещал рассмотреть вопрос о предоставлении земли таким фермерам без торгов.

"Таким хозяйствам... должны быть созданы условия для развития", - сказал президент, заметив, что в данном вопросе его симпатии находятся на стороне фермеров средней руки. Путин признал, что в России есть сторонники укрупнения фермерских хозяйств и создания крупных агрохолдингов, передает ТАСС.

"Мы подумаем и насчет замечания о торгах, как можно решить в целом по стране этот вопрос, подумать надо, в какой форме можно вернуться к прежнему регулированию оборота земли сельхозназначения в части, касающейся таких предприятий", - подытожил Путин.

Президент России считает возможным обсудить введение дополнительных мер поддержки аграриев при закупке топлива для сельскохозяйственной техники.

"Догадываюсь, какая будет реакция Минфина на ваше предложение, но пообсуждать можно", - заметил Путин, обратив внимание на то, что власти каждый год анализируют ситуацию на рынке ГСМ применительно к потребностям агропромышленного комплекса и все время оказывают поддержку. Так, по его словам, в прошлом году, когда цены на топливо поднялись, из федерального бюджета было дополнительно выделено 5 млрд рублей.

Президент пообещал проработать вопрос о дополнительных способах компенсации аграриям расходов на электричество.

"Здесь самый простой способ - это использование тех же самых грантов и других способов поддержки, в том числе и льготной поддержки, но все другое - это субсидирование. Это нужно обсуждать. Это дополнительно нужно тогда из бюджетов всех уровней... еще одну меру поддержки сельскому хозяйству. Надо все это посчитать как следует или другие изобрести инструменты", - сказал он.

Путин не исключил распространения субсидии на капитальные затраты при техническом перевооружении производств, предусмотренные для производителей сельхозтоваров, на предприятия пищепрома.

Присутствовавший на встрече министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил, что в настоящее время существуют разные м еры поддержки, которыми могут воспользоваться, в том числе, предприятия пищевой промышленности. "Есть льготные кредиты, ставка по ним получается от 0 до 5%, это очень хорошие условия, которые позволяют делать бизнес рентабельным. В части капексов (капитальных расходов) - просчитаем и доложим отдельно", - сказал Патрушев.

Владимир Путин поручил вице-премьеру Алексею Гордееву разобраться с определением категории земельных участков, на которых в Краснодарском крае выращивается рис и которые могут быть изъяты без возмещений сельхозпроизводителям при строительстве дорог к Крымскому мосту.

Российский лидер поддержал внесение изменений в конкурс "Добровольцы России", направленных на поддержку сельских волонтеров, а также добавления в госпрограмму по развитию села направления о гражданской активности.

Поддержка сельского туризма и строительство необходимой для этого инфраструктуры могут быть выделены в качестве отдельного направления в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий, - отметил российский лидер. Для этого он пообещал разобраться, какое ведомство отвечает за развитие сельского туризма. "Порешаем. Если они не договорятся между собой, я просто сделаю так", - сказал Путин, отвечая на вопрос представителя Российского союза молодежи, и погрозил пальцем.

Также президент заявил, что интернетом необходимо обеспечить даже малые села, чтобы жители имели доступ ко всем онлайн-услугам.

"Такое поручение уже есть, даже есть проект закона. Он рассматривается, надеюсь, мы выйдем на позитивные решения, связано это исключительно с одним - с возможностью бюджетного финансирования. Но такой проект уже закон даже готов, так что будем в этом отношении двигаться дальше. Это очень правильно, конечно, человек, где бы он не проживал, даже в маленьком населенном пункте, должен чувствовать себя современным человеком, иметь возможность, особенно это, кстати говоря, для малых населенных пунктов важнее даже, чем для крупных городов. Человек тогда подключается и к системам образования, и к чему угодно - медицине, общению, совсем другой уровень", - подчеркнул глава государства.