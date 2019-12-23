Татевосян в бедуинской повязке оказался арабом

В Третьяковской галерее проходит выставка, приуроченная к 175-летию одного из крупнейших русских живописцев Василия Поленова (1844–1927), который обладал универсальным дарованием, был новатором пейзажной живописи, выдающимся педагогом, театральным художником, архитектором, композитором, писателем и общественным деятелем. Экспозиция знакомит зрителей с различными гранями творчества мастера. В ее состав включено более 150 произведений из 14 российских музеев и частных собраний. Экспозиция представляет пейзаж, портрет, историческую живопись, картины евангельской серии, эскизы театральных декораций и архитектурные проекты Поленова.

В числе экспонатов в разделе, посвященном художникам его круга, был выставлен "Портрет Е.М. Татевосяна в бедуинской повязке" кисти ученика Поленова Александра Головина, предоставленный частным коллекционером. Однако другой коллекционер - Сергей Подстаницкий, придя на выставку, обратил внимание на то, что ранее эта картина находилась в Национальном музее Чеченской Республики в Грозном и значилась в каталоге как "Головин. Араб. Этюд. 56 на 46 сантиметров".

"Портрет Е. М. Татевосяна в бедуинской повязке" тут же был снят с выставки, помещен в запасник музея, а специалисты Третьяковской галереи начали технико-технологические исследования и архивные изыскания, чтобы прояснить ситуацию и получить все возможные документальные подтверждения.

После опубликования коллекционером Сергеем Подстаницким первой информации о возможной принадлежности картины собранию музея в Грозном сотрудники Третьяковки связались с ее владельцем — последним в череде нескольких, а также с Всероссийским художественно-научным реставрационным центром имени И.Э. Грабаря, специалисты которого в 1961 году проводили выездную реставрацию картины.

Третьяковская галерея попросила руководство и специалистов Национального музея Чеченской Республики принять участие в работе по установлению истины. Выяснилось, что поскольку все архивы музея сгорели во время военных действий, учетная документация на это произведение отсутствует. В ходе исследований с использованием современных технических средств на обороте холста и на подрамнике так и не удалось обнаружить инвентарных номеров Национального музея Чеченской Республики. Однако с учетом публикации этого произведения в 1987 году как принадлежащего собранию музея в Грозном, а также свидетельств очевидцев, на которые ссылается в переписке дирекция Национального музея Чеченской Республики, выяснилось, что картина все-таки принадлежит собранию грозненского музея. Настоящий владелец картины в письменной форме подтвердил свое желание передать картину Национальному музею Чеченской Республики, и уже в конце октября в Третьяковке состоялась передача "Портрета Е.М. Татевосяна а бедуинской повязке" генеральному директору Национального музея Чеченской Республики Вахе Асталову в присутствии министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева.

Вместе с картиной представители руководства Третьяковской галереи передали подготовленные специалистами музея, научными сотрудниками и реставраторами, подробный паспорт сохранности произведения и материалы осуществленного в музее комплекса технико-технологических исследований. Эти работы проводились в Третьяковской галерее с 18 октября 2019 года с целью выявления технологических особенностей и состояния сохранности полотна.