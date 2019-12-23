Опубликован рейтинг главных спортсменов-злодеев мира

Австралийская газета The Herald Sun составила рейтинг главных спортсменов-злодеев десятилетия.

Первое место занял бегун-паралимпиец Оскар Писториус: в 2017 году его приговорили к шести годам тюрьмы за убийство его девушки-модели Ривы Стинкамп, передает Sports.ru.

На второй позиции - теннисист Ник Кириос, он был оштрафован на $113 тыс за неспортивное поведение во время турнира в Цинциннати, где он кричал на зрителей, бил ракеткой по корту и в итоге бросил стул на площадку. Он был условно отстранен на 16 турнирных недель с полугодовым испытательный сроком.

Третье место у Аарона Эрнандеса (американский футбол), который в 2015 году был пожизненно осужден за убийство игрока, встречавшегося с сестрой его невесты, а через два года - оправдан по делу о еще одном, на этот раз двойном убийстве. Был найден мертвым в тюрьме в 2017 году.

Далее следует крикетист Дэвид Уорнер, в прошлом году пойманный с сообщниками на жульничестве во время матчей в Южной Африке, и боец MMA Конор Макгрегор, который в 2017 году пытался бросить стул в Эдди Альвареса и устроил драку в пабе, а год назад атаковал автобус Хабиба Нурмагомедова.

Вторую пятерку открывает теперь уже бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, отстраненный от футбольной деятельности на шесть лет из-за коррупционного скандала. За ним следует пловец Сунь Ян, в прошлом году разбивший молотком пробирки с анализами на глазах у допинг-офицера. Восьмое место занял боец ММА Флойд Мэйвезер-младший, в 2012 году осужденный за домашнее насилие. Девятым стал бейсболист Алекс Родригес, уличенный в приеме стероидов, запрещенных препаратов и наркотиков. Замыкает рейтинг футболист Луис Суарес: с 2010 года он трижды кусал соперников - Отмана Баккала, Бранислава Ивановича и Джорджо Кьеллини.