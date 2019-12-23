В МИД Нидерландов высказались по санкциям США против "Северного потока-2"

Ситуация, когда США диктуют Нидерландам источники энергоносителей, недопустима. Об этом заявил министр иностранных дел страны Стеф Блок, комментируя американские санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Дипломат подчеркнул, что Нидерланды не должны находиться в зависимости от какой-либо страны в вопросе энергоснабжения.

"США также рады поставлять СПГ. В Роттердаме есть большой терминал СПГ. Они приветствуются, но не может быть такого, чтобы другая страна говорила нам, откуда получать энергоносители", - цитирует его интервью изданию Telegraaf РИА Новости.

Министр также заявил, что прекращение торговых отношений не может содействовать снижению напряженности. Блок назвал санкции необходимой мерой, но обратил внимание, что "хочет нормальных отношений" с Россией.