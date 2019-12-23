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Жителям трех городов Кубани вернули воду

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Жители трех кубанских городов, оставшихся без водоснабжения из-за аварии на Троицком групповом водопроводе, сегодня получат воду, - сообщает пресс-служба администрации Кубани.

В настоящий момент ведутся работы по заполнению системы и ее промывке, давление в водопроводной линии начинает постепенно подниматься до рабочих отметок. Вода в полном объеме уже поступила в Крымск и на данный момент заполняются водоводы Новороссийска и Геленджика, - передает "АиФ-Юг".

Ход работ постоянно контролирует Главныое управление МЧС края.

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Вестник Кавказа

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