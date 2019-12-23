Калиматов издал указ об отставке еще одного министра

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил в отставку министра имущественных и земельных отношений региона Аюпа Галаева, такое сообщение опубликовано на официальном сайте республики.

В нем говорится, что глава ведомства Аюп Галаев освобожден от должности "на основании его заявления об уходе по собственному желанию".

Исполнять обязанности министра будет Ахмед-Хан Могушков, ранее работавший заместителем.

Напомним, 20 декабря Калиматов снял с поста и.о. министра природных ресурсов и экологии Ингушетии Аюпа Албогачиева, также по собственному желанию. Он, так же, как и Галаев, был назначен на должность в сентябре.