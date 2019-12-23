Работы по укладке "Северного потока-2" будут продолжены - Nord Stream 2 AG

Компания Nord Stream 2 AG продолжает работу с партнерами по скорейшему запуску проекта "Северный поток-2", - заявил сегодня официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер.

"Около 2300 км (из приблизительно 2460 км) трубопровода "Северный поток-2" на сегодняшний день уже уложено", - сказал Мюллер, комментируя санкции США против проекта, из-за которых швейцарская Allseas приостановила работы по укладке труб в Балтийском море и отозвала судна-трубоукладчики, - передает РИА Новости.

Следуя интересам энергобезопасности, доступности цен на газ для европейских потребителей и конкурентности экономики Евросоюза, а также из-за обязательств по защите климата Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, работают над скорейшим запуском трубопровода, - добавил Мюллер, проинформировав, что осталось уложить около 160 км газопровода по двум ниткам.