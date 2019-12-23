Артем Здунов: Дагестан справляется с нацпроектами

Информация о неисполнении Дагестаном национальных проектов не соответствует действительности, - заявил сегодня председатель правительства региона Артем Здунов, комментируя информацию отдельных СМИ о том, что в республике не исполнены показатели национальных проектов и не освоены дополнительные средства, поступающие из федерального бюджета.

"По всем объектам, которые принимаются к исполнению, заключены контракты, утверждены лимиты. Одной из причин пересмотра сроков реализации национальных проектов является то, что приходится проводить по ним инструментально- техническое обследование, строительно-техническую экспертизу. Те средства, которые дополнительно собираются в республике или же поступают из федерального центра, но не осваиваются до конца года, никуда не уходят, они переходят на будущий год", - пояснил премьер-министр, передает "АиФ-Дагестан".

Что касается эффективности работы регионального правительства, то ее оценивают вышестоящие органы, и правительство Дагестана делает все возможное для улучшения ситуации в республике, - добавил Здунов.