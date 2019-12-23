Стало известно, когда избитая в Ингушетии девочка выйдет из больницы

Девочку из Ингушетии, потерявшую руку после истязаний родной тетей, выпишут из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии послезавтра. Об этом рассказали в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Двадцать пятого декабря выписываем Аишу", - приводит слова представителя ведомства РИА Новости.

Напомним, семилетняя девочка с множеством травм была госпитализирована в детскую больницу Назрани 4 июля, затем ее доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. В начале августа медикам пришлось ампутировать ей часть правой руки.

По данным следствия, травмы ребенку нанесла ее тетя, в семье которой девочка воспитывалась. Женщине предъявлено обвинение по ст.111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, она находится под арестом. Мать пострадавшей сначала собирались лишить родительских прав, но позже она стала законным представителем дочери.