Помпео приедет в Узбекистан

В начале будущего года глава Госдепартамента США Майкл Помпео совершит визит в Узбекистан. Об этом пишут узбекские СМИ.

Как сообщает Kun.uz со ссылкой на источник в правительстве, госсекретарь США намерен посетить Ташкент, чтобы обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

В МИД Узбекистана отметили, что точная дата визита пока не определена.

Визит в Узбекистан станет первым для Помпео в качестве главы Госдепа.

Напомним, в мае прошлого года Шавкат Мирзиеев посетил США, где провел встречу с Помпео.