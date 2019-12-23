Помпео приедет в Узбекистан
В начале будущего года глава Госдепартамента США Майкл Помпео совершит визит в Узбекистан. Об этом пишут узбекские СМИ.
Как сообщает Kun.uz со ссылкой на источник в правительстве, госсекретарь США намерен посетить Ташкент, чтобы обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
В МИД Узбекистана отметили, что точная дата визита пока не определена.
Визит в Узбекистан станет первым для Помпео в качестве главы Госдепа.
Напомним, в мае прошлого года Шавкат Мирзиеев посетил США, где провел встречу с Помпео.
Вестник Кавказа
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