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Салехи: Иран довел производство обогащенного урана до 200 кг в месяц

Салехи: Иран довел производство обогащенного урана до 200 кг в месяц

Иранские запасы обогащенного урана достигли 800 кг, - заявил сегодня глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

"Мы уже имеем более 800 кг обогащенного урана. Ежемесячно мы производим 200 кг урана, и за следующие десять месяцев сможем обогатить около двух тонн", - , - приводит его слова агентство Tasnim, передает ТАСС.

Напомним, предельно допустимой нормой для Тегерана по условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) была выработка 300 кг обогащенного урана.

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Вестник Кавказа

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