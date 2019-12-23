Салехи: Иран довел производство обогащенного урана до 200 кг в месяц

Иранские запасы обогащенного урана достигли 800 кг, - заявил сегодня глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

"Мы уже имеем более 800 кг обогащенного урана. Ежемесячно мы производим 200 кг урана, и за следующие десять месяцев сможем обогатить около двух тонн", - , - приводит его слова агентство Tasnim, передает ТАСС.

Напомним, предельно допустимой нормой для Тегерана по условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) была выработка 300 кг обогащенного урана.