Компания Ротшильда передумала управлять аэропортом Кишинева

Компания Натаниэля Ротшильда NR Investments отказывается от участия в Avia Invest S.R.L, ранее получившей в концессию международный аэропорт Кишинева. Соответствующий пресс-релиз распространила NR Investments.

Аэропорт Кишинева был сдан властями в концессию 7 августа 2013 года. В конкурсе на права управления аэропортом на 49 лет победу одержали российские "Хабаровский аэропорт" и "Коломенский завод", вскоре они создали предприятие Avia Invest. После череды смены собственников концессия попала к Komaksavia Airport Invest Ltd, получившей 95% акций Avia Invest. NR Investments Ltd Ротшильда в августе заявила о покупке Komaksavia Airport Invest Ltd.

"NR Investments Limited, инвестиционная компания из Гернси, Нормандские острова, подтверждает, что прекратила свое долевое участие в Komaksavia Airport Invest Ltd и больше не владеет косвенно долей в Avia Invest SRL", - цитирует релиз "Коммерсантъ".

Президент Молдавии Игорь Додон пояснил, что решение Ротшильда не проходило согласование с властями страны, и заверил, что ее руководство будет добиваться аннулирования концессионного соглашения с Avia Invest SRL, так как при передаче прав на аэропорт прежнее правительство допустило нарушения.