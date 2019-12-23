Крым предупредили о непогоде

Синоптики предупредили гостей и жителей Крыма об усилении ветра до 17-22 м/с и ливневых дождях. Об этом информирует ГУ МЧС России со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В свою очередь, спасатели рекомендуют воздержаться от поездок по городу во время ливня. Также сотрудники экстренных ведомств рекомендуют держаться в стороне от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, вывесок и дорожных знаков.